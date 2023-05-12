Домнина на фоне слухов о выписке Костомарова и его отъезде из страны прервала молчание: «Роман продолжает лечение»

Жена фигуриста Романа Костомарова, Оксана Домнина, прервала молчание о своем муже. Спортсменка опровергла сообщения в прессе о том, что ее мужа тайно выписали из больницы, и он покинул страну, перебравшись на лечение в европейскую клинику. Была еще версия с отъездом в Израиль – чемпион должен был якобы получить там помощь по протезированию. Оказалось, что это все не соответствует действительности.

«Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в «Коммунарке», и выезд за границу не обсуждается и не планируется», - заявила Домнина сайту «РБК Спорт».

Напомним, Костомаров в больнице находится с января. Он перенес несколько операций по ампутации, теперь впереди у него реабилитация и протезирование. На днях люди увидели, как выглядит фигурист, и ужаснулись – он сильно похудел, осунулся, поседел.

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