Севастьянова без бюстгальтера поманила красотой: естественность форм сражает наповал (фото)

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова недавно сменила не только бойфренда, но и страну. Теперь вместо Монако ее домом на время стали Эмираты. Они с возлюбленным обосновались в Дубае, откуда красавица постит самые разные фото и видео, включая пляжные.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Перед вечерним выходом в свет Севастьянова показала, какой свой образ выгуляет на этот раз. она нарядилась в красное платье на тонюсеньких лямках, едва выдерживающих тяжесть пышного бюста. Причем, от бюстгальтера Каролина отказалась ради максимально естественного вида, и ей удалось сразить наповал своей откровенностью – подписчики засыпали ее восторженными оценками.