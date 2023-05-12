Кушанашвили вступился за Пугачеву: «Где надо, с ней разберутся!»

Алла Пугачева по-прежнему не дает покоя многим россиянам, в том числе, известным. Ее приезд в Россию, причиной которого стали похороны Валентина Юдашкина, поднял новую волну осуждений и возмущений.

Но нашлись и защитники Примадонны. Так, журналист Отар Кушанашвили вступился за артистку, ответив на высказывание Оскара Кучеры о том, что тот ощутил личное оскорбление после ее слов о холопах и рабах. В авторском YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили обратился к Кучере.

«Кучера, соблюдай дистанцию, стремительно лысеющий ровесник. Где надо, с ней разберутся! Вы-то что к этому хору примкнули?» — резко выпалил обозреватель.

Пугачева, напомним, находится в России, о ее отъезде еще ничего не известно. Прилет Примадонны в начале мая в Москву был первым визитом звезды за последние 8 месяцев.

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