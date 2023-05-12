СМИ: Романа Костомарова втайне от всех увезли за границу

Фигурист Роман Костомаров, судя по сообщениям в прессе, будет восстанавливаться за границей. Накануне стало известно, что его тайно вывезли из страны в одну из иностранных клиник. Есть два варианта, в каком именно направлении улетел олимпийский чемпион.

«Он за границей. Где именно? В Израиле или Германии», - рассказали в «Коммунарке» сайту mk.ru.

Причем, вывезли звезду спорта на чужбину якобы еще в конце апреля. И информация об этом просочилась в прессу только сейчас. Напомним, что еще давно обсуждался его вероятный отъезд в Германию, будто бы именно там он должен протезироваться.

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Родные фигуриста по-прежнему хранят молчание. Сам Костомаров на днях выходил на связь со всеми лично, его фото из больничных стен облетело Сеть и вызвало бурю эмоций как у друзей, так и у поклонников.