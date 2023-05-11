«Мисс Dior»: Бородина запечатлела семилетнюю дочку в пышном черном платье и с макияжем на празднике

На этот раз Бородина поделилась кадрами с семилетней Теоной. Она нарядила ее для детского праздника. Сама телеведущая предстала в джинсах прямого кроя, жилетке поверх футболки и туфлях. Лук дополняла яркая сумка. А ее наследница облачилась в пышное черное платье и колготки в тон с босоножками. Девочка даже сделала макияж со стрелками на веках.

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