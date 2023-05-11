«Мисс Dior»: Бородина запечатлела семилетнюю дочку в пышном черном платье и с макияжем на празднике

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Сама телеведущая так и не построила любовь, пережив два развода. Ксения заявляет, что теперь личную жизнь будет хранить за семью замками. Она растит дочек Марусю и Теону, много путешествует и не перестает себя баловать дорогими подарками.
На этот раз Бородина поделилась кадрами с семилетней Теоной. Она нарядила ее для детского праздника. Сама телеведущая предстала в джинсах прямого кроя, жилетке поверх футболки и туфлях. Лук дополняла яркая сумка. А ее наследница облачилась в пышное черное платье и колготки в тон с босоножками. Девочка даже сделала макияж со стрелками на веках.
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«Готова к днюхе подружке? Красивая, королевишна моя. Не переживай, видно твои стрелки, красивая. Ну все, запаслись подарками, цветочками.Ну мисс Dior», – сказала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. Однако многие посчитали, что она балует дочку. Другие также удивились, что малышка в таком юном возрасте красится. «Просто принцесса», «Видно, что она фанатка Уэнсдей», «Красится? Ну зачем? И так хорошенькая», «Маму копирует», — стали писать в Сети.
Ксения Бородина с дочкой. Фото: соцсети звезды