«Ох, вот это мамасита»: Агата Муцениеце в нижнем белье обнажила свои «сдобные» формы в спальне

На этот раз Агата провела время в Минске, где снималась в новом фильме. Она выложила кадры, снятые в гостинице. Актриса устраивала себе утреннюю тренировку. Она не постеснялась предстать в нижнем белье. Бывшая жена Прилучного в нюдовом лифчике и розовых трусах стала приседать, а потом качать пресс. Она оголила мощные бедра и родинку на груди.

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