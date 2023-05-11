«Ох, вот это мамасита»: Агата Муцениеце в нижнем белье обнажила свои «сдобные» формы в спальне

Агата Муцениеце больше 10 лет снимается в кино. Она стала популярной после выхода сериала «Закрытая школа». Тогда актриса вышла замуж за коллегу Павла Прилучного, но они развелись в 2020 году. И пока звезда «Мажора» строит отношения с новой пассией, Агата стала звездой в кабаре-театре, похудела и регулярно снимается в новых проектах.
На этот раз Агата провела время в Минске, где снималась в новом фильме. Она выложила кадры, снятые в гостинице. Актриса устраивала себе утреннюю тренировку. Она не постеснялась предстать в нижнем белье. Бывшая жена Прилучного в нюдовом лифчике и розовых трусах стала приседать, а потом качать пресс. Она оголила мощные бедра и родинку на груди.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие поразились тому, как ее фигура преобразилась за несколько месяцев.
«Ох, вот это мамасита», «Как вы постройнели», «Спорт сделал свое дело», «Просто класс», «Какая шикарная», «Бедра стали такими сочными», — написали подписчики.