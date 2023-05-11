Клава Кока обнажила свои прелести на глазах парней: засмущала так, что щеки порозовели

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной певицей в России. теперь ее приглашают на съемки в разные проекты. Она предпочитает носить смелые наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. На днях блондинка вернулась из отпуска. Она провела целый день на съемках.
На съемках Клава предстала в модном костюме лилового цвета. Она щегольнула в брюках клеш и белой майке. Певица оголила свой живот. Она блеснула прелестями фигуры на глазах парней. Рядом с артисткой были корейцы, которых она засмущала. А потом Коку засмущали уже два русский парня.
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Поклонники отметили, что отдых пошел певице на пользу. Многие оценили ее рельефный пресс и загар.
«Ну, в окружении женихов», «Как вам идет цвет», «Так точно замуж выйдет скоро», «Живот красивый», «Ой, эти щечки», — стали писать в Сети.