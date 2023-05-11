Клава Кока обнажила свои прелести на глазах парней: засмущала так, что щеки порозовели

На съемках Клава предстала в модном костюме лилового цвета. Она щегольнула в брюках клеш и белой майке. Певица оголила свой живот. Она блеснула прелестями фигуры на глазах парней. Рядом с артисткой были корейцы, которых она засмущала. А потом Коку засмущали уже два русский парня.

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