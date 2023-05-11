«Оставила Микаэля с папой»: Зепюр Брутян сбежала из дома в салон красоты — вид не самый лучший

Теперь Павел берет больше выходных. Он старается во всем помогать жене, так как у него есть родительский опыт. От Агаты Муцениеце у актера растут дети — сын Тимофей и дочка Мия. 11 мая Брутян решила сбежать из дома. Она отправилась в салон красоты, чтобы ей сделали укладку. После бессонных ночей ей сложно выглядеть идеально.

«Оставила Микаэля с папой на часок и уже скучаю», — заявила она.

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