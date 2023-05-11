«Оставила Микаэля с папой»: Зепюр Брутян сбежала из дома в салон красоты — вид не самый лучший

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она снялась в сериале «В клетке». Тогда актриса встретила Павла Прилучного, но он был женат. Однако в 2022 году они снова увиделись и вскоре сыграли свадьбу, так как артист успел развестись с первой женой. А этой весной у пары родился сын Микаэль.
Теперь Павел берет больше выходных. Он старается во всем помогать жене, так как у него есть родительский опыт. От Агаты Муцениеце у актера растут дети — сын Тимофей и дочка Мия. 11 мая Брутян решила сбежать из дома. Она отправилась в салон красоты, чтобы ей сделали укладку. После бессонных ночей ей сложно выглядеть идеально.
«Оставила Микаэля с папой на часок и уже скучаю», — заявила она.
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На этот раз поклонники отметили, что у Зепюр видны круги под глазами. Многие удивились, так как обычно она скрывает все изъяны. Сама актриса была рада, что смогла побыть без ребенка.
«Конечно, непривычно ходить с прямыми волосами. Давно не делала. Росли волосы просто невероятно быстро. Спасибо папочке, что посидел с нашим малышом. Мама сегодня счастливая просто», — сказала она.