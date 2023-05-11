«Трусики куда-то уползли»: Валя Карнавал свела с ума фанатов горячим фото из спальни, обнажив спелые гром-бедра

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша показала свои прелести назло бывшему жениху.

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она строит карьеру певицы, а также успела стать популярной блогершей. В 21 года артистка уже ездит на дорогих машинах и носит люксовые бренды. Однако этой весной она рассталась с женихом Сашей Стоуном. Звезда сразу уехала отдыхать в Таиланд.

Уже несколько дней Валя отдыхает на курорте. Она без стеснения позирует в бикини, хвастаясь постройневшей фигурой. А 11 мая блогерша запечатлелась в спальне. Она была в нюдовом бикини, оголив плоский живот. Белая жилетка прикрыла ее грудь, а вот крохотные трусики едва держались на ее округлых бедрах.

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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Поклонники были ошеломлены. Многие посчитали, что после расставания с женихом Валя пытается ему отомстить, публикуя такие кадры.

«Ого, какие формы», «Просто идеальная», «Одежда не выглядит как одежда», «Сочная», «Нереальная», «Трусики куда-то уползли», — стали писать подписчики.

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