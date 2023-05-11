«Трусики куда-то уползли»: Валя Карнавал свела с ума фанатов горячим фото из спальни, обнажив спелые гром-бедра

Уже несколько дней Валя отдыхает на курорте. Она без стеснения позирует в бикини, хвастаясь постройневшей фигурой. А 11 мая блогерша запечатлелась в спальне. Она была в нюдовом бикини, оголив плоский живот. Белая жилетка прикрыла ее грудь, а вот крохотные трусики едва держались на ее округлых бедрах.

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