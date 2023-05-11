Наталья Рудова засветила упругие полушария груди: пуговички не выдержали такое декольте

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Каждый год она появляется в новых проектах. При этом актриса не частая гостья на светских раутах. Блондинка обладает притягательной внешностью. А вот личную жизнь она скрывает. При этом артистка не перестает красоваться в бикини и облачаться в откровенные наряды.
Недавно Наталья отправилась отдыхать в Дубай. Она проводит время с подругами на дорогом курорте. На этот раз актриса пришла на пляж в белом мини-платье. Она решила снять видео. Пуговки на наряде расстегнулись, оголив ее пышные полушария груди. Рудова игриво наклонилась к камере, сверкнув декольте.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. У многих кадры вызвали буруню реакцию.
«Ох, какая лиса», «Опа, все видно», «Декольте снова в центре внимания», «Ваши прелести просятся наружу», «Просто нимфа», — стали писать в Сети.