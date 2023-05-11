Наталья Рудова засветила упругие полушария груди: пуговички не выдержали такое декольте

Недавно Наталья отправилась отдыхать в Дубай. Она проводит время с подругами на дорогом курорте. На этот раз актриса пришла на пляж в белом мини-платье. Она решила снять видео. Пуговки на наряде расстегнулись, оголив ее пышные полушария груди. Рудова игриво наклонилась к камере, сверкнув декольте.

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