Севастьянова в небесно-голубом монокини вильнула ядреными бедрами: мякоть разделилась на две половинки

Недавно Каролина отдохнула с бойфрендом на Мальдивах. Там она отметила свое 28-летие. Как и раньше, гимнастка продолжает делиться пикантными кадрами. Она успела покрасоваться у бассейна в небесно-голубом монокини. Севастьянова легла на живот, подставив солнцу свои упругие ягодицы. Тугой купальник впился в ее формы.

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