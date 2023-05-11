Севастьянова в небесно-голубом монокини вильнула ядреными бедрами: мякоть разделилась на две половинки

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Олимпийская чемпионка показала свой вид сзади на отдыхе.

Каролина Севастьянова посвятила свою жизнь спорту. Она стала известной художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать много наград, включая олимпийское золото. Но теперь она много путешествует. С недавних пор чемпионка живет в Дубае. Она призналась, что у нее новый возлюбленный. 

Недавно Каролина отдохнула с бойфрендом на Мальдивах. Там она отметила свое 28-летие. Как и раньше, гимнастка продолжает делиться пикантными кадрами. Она успела покрасоваться у бассейна в небесно-голубом монокини. Севастьянова легла на живот, подставив солнцу свои упругие ягодицы. Тугой купальник впился в ее формы. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонник не перестают восхищаться тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали чемпионку комплиментами.

«Сногсшибательный вид», «Ох, какая сочная», «Аппетитная со всех сторон», «Вау, как вы красивы», «Повезло парню», — стали писать в Сети.

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