Севастьянова в небесно-голубом монокини вильнула ядреными бедрами: мякоть разделилась на две половинки

Каролина Севастьянова посвятила свою жизнь спорту. Она стала известной художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать много наград, включая олимпийское золото. Но теперь она много путешествует. С недавних пор чемпионка живет в Дубае. Она призналась, что у нее новый возлюбленный.
Недавно Каролина отдохнула с бойфрендом на Мальдивах. Там она отметила свое 28-летие. Как и раньше, гимнастка продолжает делиться пикантными кадрами. Она успела покрасоваться у бассейна в небесно-голубом монокини. Севастьянова легла на живот, подставив солнцу свои упругие ягодицы. Тугой купальник впился в ее формы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонник не перестают восхищаться тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали чемпионку комплиментами.
«Сногсшибательный вид», «Ох, какая сочная», «Аппетитная со всех сторон», «Вау, как вы красивы», «Повезло парню», — стали писать в Сети.