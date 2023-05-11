Невестка Орбакайте в крохотных шортах и топике с голой спиной козырнула фигурой в Лос-Анджелесе: бедра на виду

В 2022 году Россию покинул внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков. Он решил поселиться в Лос-Анджелесе, где теперь строит карьеру режиссера. Сын Кристины Орбакайте снимает клипы для местных артистов. С ним уехала и жена Алена Краснова. Она появляется на вечеринках и устраивает шопинги.
На этот раз Алена устроила фотосессию с видом на Лос-Анджелес. Она облачилась в джинсовые мини-шорты и блестящий топ с открытой спиной. Блондинка оголила плоский живот и сверкнула бедрами. Лук дополнили сапоги-казаки. Невестка Орбакайте грациозно выгнулу спинку, демонстрируя фигуру.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены образом Красновой. Многие посчитали, что она стала одеваться более дерзко.
«Ну фигурку пока сохранила», «Ангельски хороша», «Все идеально», «Как вам идут эти пейзажи», «Никите повезло», «Шик! Тут прям есть на что посмотреть», — стали писать подписчики.