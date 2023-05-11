Невестка Орбакайте в крохотных шортах и топике с голой спиной козырнула фигурой в Лос-Анджелесе: бедра на виду

На этот раз Алена устроила фотосессию с видом на Лос-Анджелес. Она облачилась в джинсовые мини-шорты и блестящий топ с открытой спиной. Блондинка оголила плоский живот и сверкнула бедрами. Лук дополнили сапоги-казаки. Невестка Орбакайте грациозно выгнулу спинку, демонстрируя фигуру.

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