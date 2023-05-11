«Ой, какой стыд»: постройневшая Агата Муцениеце спустила брюки, бесстыдно сверкнув стрингами в лифте

На этот раз Агата выложила новый влог. Она показала, как провела время на съемках в Минске. Актриса успела выходные посвятить детям. Она запечатлелась в лифте в брюках карго. Экс-жена Прилучного задрала футболку, оголив живот. Она также приспустила брюки, показав черные стринги.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».