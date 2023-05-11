«Ой, какой стыд»: постройневшая Агата Муцениеце спустила брюки, бесстыдно сверкнув стрингами в лифте

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она стала популярной актрисой. А после развода с Павлом Прилучным она стала чаще появляться на публике в смелых нарядах, а в этом году артистка стала звездой кабаре-театра. Она постройнела и стала красоваться в белье на сцене.
На этот раз Агата выложила новый влог. Она показала, как провела время на съемках в Минске. Актриса успела выходные посвятить детям. Она запечатлелась в лифте в брюках карго. Экс-жена Прилучного задрала футболку, оголив живот. Она также приспустила брюки, показав черные стринги.
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«С меня падают штаны! Смотрите, какой прикол. Мне кажется, я могу их снять вот так, не расстегивая. Класс», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие посчитали, что она стала лишь краше после развода с Прилучным. К слову, во время поездки в Минск актриса сдружилась с молодым коллегой Никитой Кологривым. Она даже в шутку назвала его своим мужем.
«Ой, какой стыд», «В шикарной форме», «Даже без макияжа красотка», «Вы словно влюблены», «Такая должна достаться крутому парню», — стали писать в Сети.