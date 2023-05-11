Взяла и разделась: Валя Карнавал выложила пикантное фото из постели

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала популярной блогершей и певицей. Все чаще молодую исполнительницу зовут на разные мероприятия. Она в 21 год может похвастаться привлекательной внешностью. Однако недавно артистка заявила, что рассталась с женихом Сашей Стоуном.
Уже несколько дней Валя находится в Таиланде. Она стала делится пикантными кадрами, дразня фанатов. Но блогерша не перестает переживать из-за расстроенной свадьбы. На этот раз она показала, как выглядит утром. Карнавал без макияжа и одежды предстала в постели. Под ее глазами были синяки.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники стараются поддержать звезду. Многие отметили, что она выглядит привлекательно. Другие призвали блогершу не показывать себя в таком виде. «Ну кукла», «Уставшая Валя», «А зачем разделась?», «Надеюсь, на вас трусики есть», "«Не показывай себя Сашей в таком виде», — стали писать в Сети.