Взяла и разделась: Валя Карнавал выложила пикантное фото из постели

Уже несколько дней Валя находится в Таиланде. Она стала делится пикантными кадрами, дразня фанатов. Но блогерша не перестает переживать из-за расстроенной свадьбы. На этот раз она показала, как выглядит утром. Карнавал без макияжа и одежды предстала в постели. Под ее глазами были синяки.

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