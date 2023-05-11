Попавший в больницу с инсультом режиссер Панфилов пришел в сознание

Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Фото:  Global Look Press

Директор театра «Ленком» рассказал о состоянии 88-летнего артиста.

Глеб Панфилов является известным режиссером. 11 мая стало известно, что он был экстренно госпитализирован в Москве. Народного артиста РСФСР доставили в Институт имени Склифосовского. Сразу врачи поставили диагноз: инсульт. О случившемся рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Однако он сразу отметил, что есть надежда, что Панфилов поправится. Он вскоре пришел в сознание.

«Глеб Анатольевич находится в институте Склифосовского. Разговаривает, слава Богу, значит, дело пойдет на поправку», — заявил Варшавер, сообщает канал «360».

Напомним, что в январе 2023 года режиссер пережил смерть жены.Народная артистка Инна Чурикова скончалась после продолжительной болезни. Последние дни она провела в Боткинской больнице. Звезду фильма «Морозко» похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

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