Режиссер Глеб Панфилов экстренно госпитализирован с инсультом

«Глеб Анатольевич госпитализирован сегодня в Институт Склифосовского с диагнозом «инсульт». Но он разговаривает, так что будем надеяться, что все будет хорошо», — сказал Варшавер, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что Панфилов жил в браке с Инной Чуриковой. Актриса умерла 14 января этого года после продолжительной болезни. Для режиссера эта утрата стала большим ударом.