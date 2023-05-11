Режиссер Глеб Панфилов экстренно госпитализирован с инсультом

Глеб Панфилов — известный режиссер и актер. 11 мая стало известно, что он почувствовал себя плохо. Артиста экстренно госпитализировали с инсультом. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. О случившемся сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Глеб Анатольевич госпитализирован сегодня в Институт Склифосовского с диагнозом «инсульт». Но он разговаривает, так что будем надеяться, что все будет хорошо», — сказал Варшавер, сообщает РИА Новости.
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Напомним, что Панфилов жил в браке с Инной Чуриковой. Актриса умерла 14 января этого года после продолжительной болезни. Для режиссера эта утрата стала большим ударом.