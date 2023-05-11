Киркоров сбежал от Пугачевой за границу, но воспоминания о бывшей жене настигли артиста и там

Филипп Киркоров в последнее время не перестает давать поклонникам и хейтерам поводы для разговоров. Все началось с того, что артист полностью перекроил себя с помощью пластической хирургии. Продолжилось бегством из страны в момент, когда Алла Пугачева приехала на похорона Валентина Юдашкина. И завершилось слезами музыканта под хит его бывшей жены «Миллион алых роз».

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И если к новому облику Киркорова публика уже привыкла, то объяснить его отсутствие у гроба кутюрье поклонники никак не могут. Ведь сам артист говорил, что непременно будет присутствовать на печальном мероприятии. Но как только узнал о том, что Пугачева тоже в России, улетел в Дубай на день рождения жены Стаса Михайлова.

Однако странности на этом не закончились. Недавно в Сети появилось видео, на котором артист плачет в ресторане под «Миллион алых роз» в исполнении зарубежной певицы. И это вызвало еще больше вопросов об истинных отношениях между бывшими супругами.

Поклонники предположили, что музыкант расплакался из-за того, что не нашел в себе сил встретиться с Пугачевой. А сам Киркоров пока никак не прокомментировал свое поведение.

Источник: 7days.ru.