Обнаженная Бузова запечатлелась в постели: блеснула «сочными» прелестями, распахнув одеяло

На этот раз Бузова вернулась в Москву. Перед гастролями она устроила себе встречу с подругами. А 11 мая она показала, как проводит утро. Артистка запечатлелась обнаженной в постели. Она распахнула одеяло, блеснув загорелыми бедрами. Ольга показала увесистые золотые браслеты на руке.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».