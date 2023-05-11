Обнаженная Бузова запечатлелась в постели: блеснула «сочными» прелестями, распахнув одеяло

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она регулярно проводит время на сцене и не пропускает громкие мероприятия. Артистка пока не успела построить личную жизнь. Но недавно она устроила отпуск, проведя неделю в Европе. Телеведущую заметили в компании таинственного парня.
На этот раз Бузова вернулась в Москву. Перед гастролями она устроила себе встречу с подругами. А 11 мая она показала, как проводит утро. Артистка запечатлелась обнаженной в постели. Она распахнула одеяло, блеснув загорелыми бедрами. Ольга показала увесистые золотые браслеты на руке.
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Поклонники отметили, что Ольга уже много лет делится такими откровенными кадрами. Одни ее упрекают за отсутствие скромности. Другие считают, что артистке нужно задуматься о личной жизни, так как она слишком часто оголяется.