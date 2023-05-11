Опасное и дорогое протезирование: Костомарова тайно переправили за границу

Вероятно, протезирование Роману Костомарову будут делать за границей. В последних числах апреля фигуриста выписали из столичной больницы и отправили за рубеж — там он будет проходить реабилитацию. По некоторым данным, для этой цели выбрана одна из частных клиник Германии: там спортсмену поставят качественные дорогостоящие протезы. По словам персонала Коммунарки, Романа забрали из клиники еще в конце апреля.

«Его у нас уже нет, он за границей. Где именно? В Израиле или Германии. Два варианта. Его выписали тихо, без огласки. Сразу увезли в аэропорт на спецмашине. Так что сейчас Роман Костомаров наверняка уже проходит реабилитация в частной клинике, где ему и будут в дальнейшем делать протезирование», — сказали медики.

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Конечно, все непросто: Костомарову предстоит пройти длительный период возвращения к нормальной жизни, однако врачи верят, что все закончится хорошо.