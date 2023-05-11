Рудова в мокром купальнике выронила интимное: вот что бывает, когда лифчик не по размеру — пляж ахнул

Наталья Рудова много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Татьянин день». Актриса продолжает сниматься в новых проектах. В 39 лет она много внимания уделяет фигуре, стараясь держать себя в форме. Блондинка регулярно носит смелые наряды. Недавно она улетела в Дубай, откуда делится смелыми кадрами.
На этот раз Наталья решила позагорать на пляже. Она запечатлелась в изумрудном купальнике. Актриса с еще мокрыми волосами красовалась в лучах солнца. Она не прикрыла свои прелести. Лифчик оказался слишком маленьким, поэтому блондинка оголила пышные полушария груди прямо на шезлонге.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Она взбудоражила парней.
«Какая горячая чикуля», «Просто богиня», «Ох, как обнажилась», «Грудь украла все внимание», «И тут все ахнули», «Рядом с вами лучше не оказываться», «Точно затмили всех», «Сочная», — прокомментировали пост подписчики.