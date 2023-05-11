Рудова в мокром купальнике выронила интимное: вот что бывает, когда лифчик не по размеру — пляж ахнул

На этот раз Наталья решила позагорать на пляже. Она запечатлелась в изумрудном купальнике. Актриса с еще мокрыми волосами красовалась в лучах солнца. Она не прикрыла свои прелести. Лифчик оказался слишком маленьким, поэтому блондинка оголила пышные полушария груди прямо на шезлонге.

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