Артур Смольянинов* попал в еще один «черный список» — заблокировали все счета

Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов* в начале 2023 года был признан иноагентом. А теперь актер пополнил список террористов и экстремистов. Об этом сообщил Росфинмониторинг.

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Это значит, что теперь у него не получится воспользоваться ни одним банковским счетом. А еще Артур не сможет стать учредителем общественных объединений, вступить в наследство, получить различные выплаты и воспользоваться услугами нотариальной конторы.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.