Три заглавные буквы вместо имени: Рианна назвала сына в честь известного рэпера

13 мая сыну певицы Рианны исполнится ровно год. И к этой дате журналисты опубликовали свидетельство о рождении мальчика, что есть большая новость, так как звездная мама скрывала имя наследника.
И вот выяснилось, что родители назвали кроху RZA Athelston Mayers. Начнем разбирать с конца. Майерс – фамилия отца мальчика, рэпера ASAP Rocky. Ательстон – второе имя, такое же, как и второе имя звездного папы. А вот собственно имя RZA является, очевидно, отсылкой к рэперу и продюсеру RZA, лидеру культовой группы Wu-Tang Clan.
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Как же читать это имя на русском языке? Западные СМИ пишут, что читается не как аббревиатура. Сам рэпер RZA, говоря о себе, произносит «Ризза». Похоже, что так и будут звать первенца Рианны. Сама она часто использует сокращенный псевдоним Ри.
Ну, Илона Маска в раздаче имен детям все равно не переплюнуть…
По материалам издания The Daily Mail