«Сумасшедший абсолютно»: Агата Муцениеце показала нового мужа, кинув камень в сторону Прилучного

Примечательно, что Агата до недавнего времени не говорила о личной жизни. Она ездит на съемки, играет в театре и растит двоих детей: Тимофея и Мию Прилучных. А недавно актриса побывала в Минске на съемках фильма с медведем. Она выложила кадры, на которых предстала с молодым актером Никитой Кологривым.

«Это мой новый муж Никита! Называйте меня Агата Кологривская», – заявила Муцениеце.

Ранее им доводилось вместе работать в сериале «В клетке». Они уединись в гримерке после работы.

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