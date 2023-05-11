«Сумасшедший абсолютно»: Агата Муцениеце показала нового мужа, кинув камень в сторону Прилучного

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа», в котором снималась с Павлом Прилучным. Они прожили в браке 8 лет, но потом со скандалом развелись. И в прошлом году актер сыграл свадьбу с новой избранницей Зепюр Брутян. Недавно у него родился сын Микаэль.
Примечательно, что Агата до недавнего времени не говорила о личной жизни. Она ездит на съемки, играет в театре и растит двоих детей: Тимофея и Мию Прилучных. А недавно актриса побывала в Минске на съемках фильма с медведем. Она выложила кадры, на которых предстала с молодым актером Никитой Кологривым.
«Это мой новый муж Никита! Называйте меня Агата Кологривская», – заявила Муцениеце.
Ранее им доводилось вместе работать в сериале «В клетке». Они уединись в гримерке после работы.
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«Сейчас Никитос придет. Он остался. Мы решили вместе позырить фильм про космос. Никита, конечно, веселый пацан. Сумасшедший абсолютно! Но в этом есть свой шарм!» – сказала актриса.
«Привет, подписчики Агаты! Вот смотрите, как мы живем», – заявил Никита.
«Вы нам не мешайте, мы будем смотреть кино. Попался Никита в мои лапки! Да шутка, расслабьтесь! Не все из сериала «В клетке» выбирают себе партнеров, хотя..» – отметила Агата.
Примечательно, что во время той поездки артистка успела познакомить Никиту со своими детьми. Он сам съездил и встретил их в аэропорту. Поклонники отметили, что не верят Агате. Многие считают, что она гармонично смотрится с коллегой и они могли бы стать парой.
Другие заметили, что актриса кинула камень в огород бывшего мужа. Напомним, что Прилучный познакомился с будущей женой Брутян как раз на съемках сериала «В клетке».
Агата Муцениеце и Никита Кологривый. Фото: соцсети звезды