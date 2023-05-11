Врач сообщил, что осталось от двух до трех лет: Дольф Лунгрен рассказал о своей тайной борьбе с раком

В новом интервью 65-летний голливудский актер Дольф Лунгрен неожиданно признался, что еще в 2015 году у него диагностировали рак почки.

По словам кинозвезды, врачи удалили ему опухоль, затем он проверялся каждые полгода, и пять лет подряд все было нормально. Однако в 2020 году рак вернулся, и на этот раз было обнаружено шесть опухолей в почках и печени артиста. Наросты были слишком большими, чтобы их можно было удалить хирургическим путем, поэтому Дольф прошел курс химиотерапии, которая вызвала у него тяжелые побочные эффекты.

«У него сильно заболел рот, заболели руки и ноги, и он не мог есть ничего теплого или холодного, ничего острого, — рассказала невеста актера Эмма Крокдал в передаче In Depth. - Это была настоящая борьба с едой, поэтому он продолжал терять вес».

В конце концов Лунгрену предрекли, что он скоро умрет.

«Врачи начали говорить что-то вроде: «Тебе следует сделать перерыв в работе и проводить больше времени со своей семьей», — вспоминает сам артист. — Поэтому я спросил доктора: «Как вы думаете, сколько мне осталось?» И он сказал: «От двух до трех лет». Но по его голосу я понял, что меньше». «Ты как бы смотришь на свою жизнь и говоришь: «У меня была чертовски замечательная жизнь». Я прожил пять жизней за одну. Так что я не был огорчен этим».

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