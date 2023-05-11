Врач сообщил, что осталось от двух до трех лет: Дольф Лунгрен рассказал о своей тайной борьбе с раком

В новом интервью 65-летний голливудский актер Дольф Лунгрен неожиданно признался, что еще в 2015 году у него диагностировали рак почки.
По словам кинозвезды, врачи удалили ему опухоль, затем он проверялся каждые полгода, и пять лет подряд все было нормально. Однако в 2020 году рак вернулся, и на этот раз было обнаружено шесть опухолей в почках и печени артиста. Наросты были слишком большими, чтобы их можно было удалить хирургическим путем, поэтому Дольф прошел курс химиотерапии, которая вызвала у него тяжелые побочные эффекты.
«У него сильно заболел рот, заболели руки и ноги, и он не мог есть ничего теплого или холодного, ничего острого, — рассказала невеста актера Эмма Крокдал в передаче In Depth. - Это была настоящая борьба с едой, поэтому он продолжал терять вес».
В конце концов Лунгрену предрекли, что он скоро умрет.
«Врачи начали говорить что-то вроде: «Тебе следует сделать перерыв в работе и проводить больше времени со своей семьей», — вспоминает сам артист. — Поэтому я спросил доктора: «Как вы думаете, сколько мне осталось?» И он сказал: «От двух до трех лет». Но по его голосу я понял, что меньше».
«Ты как бы смотришь на свою жизнь и говоришь: «У меня была чертовски замечательная жизнь». Я прожил пять жизней за одну. Так что я не был огорчен этим».
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Несмотря на то, что его состояние продолжало ухудшаться, Дольф отказался сдаваться и в конце концов вышел на доктора, который после обследования нашел новые методы лечения для конкретного случая кинозвезды. По словам актера, в течение трех месяцев его опухоль сократилась на 20–30%, а концу 2022 года – 90%, что позволило ему наконец удалить образования хирургическим путем.
Сейчас Лунгрен чувствует себя намного лучше и говорит, что стал «намного больше ценить жизнь».
«Вы знаете, как актер, ты пытаешься привнести в мир положительные эмоции и положительную энергию, — говорит он. – Я всегда старался быть милым со всеми, кого встречал… И, может быть, это каким-то образом вернулось ко мне, когда я нуждался в этом больше всего».
Добавим, что за последние два года актер снялся в четвертой части «Неудержимых» и сиквеле «Аквамена».