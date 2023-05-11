«Какой вкусный вид! Все облизнулись»: Мария Горбань в тугом монокини сверкнула напряженной зоной бикини

Мария Горбань много лет снимается в кино. Она стала особенно популярной, когда снялась в сериале «Кухня». Ей удалось убедительно сыграть жену Дмитрия Нагиева. Потом они не раз работали вместе. Но в настоящей жизни актриса замужем за фотографом Кириллом Зоткиным. Она занимается спортом, чтобы быть в форме.
На этот раз Мария улетела с семьей на Шри-Ланку. Она часто делится кадрами с пляжа. Актриса облачилась в тугое монокини сиреневого цвета и розовую рубашку. Она блеснула своими рельефными бедрами. Горбань не скрыла напряженную зону бикини. Блондинка козырнула спортивной фигурой.
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Мария Горбань. Фото: соцсети звезды
«В письме пришел кусочек лета — открытка с розовым цветком. И я стою, тобой согрета», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие осыпали ее комплиментами. «Кажется, единственный человек, которого я видела, на ком высокий вырез смотрится прекрасно», «Какая же красивая, глаз не оторвать», «Какой вкусный вид! Все облизнулись», «Что-то на идеальном», «В хорошей форме», «Шикарная», — стали писать подписчики.