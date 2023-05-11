Надежда Ангарская назвала имя новорожденного сына и сказала, что скоро поедет за дочкой

Надежда Ангарская недавно родила второго ребенка. Теперь у юмористки два сына. Старшего наследника зовут Давид, ему уже 7 лет. А младшего мальчика назвали Даниилом: об этом стало известно из личного блога юмористки.

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«03.05.2023 в 17:10 на юго-западе Москвы появился наш малыш. Даниил Николаевич. Вес — 4,358 кг. Рост — 57 см. На 58 граммов опередил своего старшего брата», — сообщила подписчикам Надежда.

Артистка рассказала, что роды прошли без анестезии. Она терпела до последнего, а когда попросила обезболивающее, то роды уже были близки к завершению. Поэтому врачи предложили Ангарской «кайфануть» в следующий раз, когда приедет рожать девочку. И, похоже, звезда ничего не имеет против этой затеи.