«Милфа»: 41-летняя Собчак в розовом мини-бикини козырнула точеной фигурой на Бали, сразив народ

Ксения Собчак уже много лет занимается журналистикой. Она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка часто оказывается в гуще событий. Она берет интервью у именитых персон. При этом она не перестает путешествовать с семьей. Недавно звезда улетела на Бали с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Обычно Ксения не стесняется носить смелые наряды. На этот раз она даже поделилась пикантным кадром. Телеведущая покрасовалась в розовом мини-бикини у бассейна. Она обнажила свою точеную фигуру. Собчак занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она похвасталась результатом своих стараний.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
«Ну и наша постоянная рубрика: «У каждой милфы должна быть фотка в купальнике с отдыха». Рубрика создана не для вас , дорогие товарищи, если быть честной, а больше для того чтобы был стимул не жрать на отдыхе», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как Ксения выглядит в 41 год. Ее осыпали комплиментами. «На самом деле только к этим годам женщина и становится полногранной и по-настоящему вкусной», «Ксения, кто ваш тренер? Это же слишком хорошо», «Ну какая же ты милфа.... Милфа это женщина в возрасте, которую хотят молодые», — стали писать в Сети.