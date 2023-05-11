«Милфа»: 41-летняя Собчак в розовом мини-бикини козырнула точеной фигурой на Бали, сразив народ

Обычно Ксения не стесняется носить смелые наряды. На этот раз она даже поделилась пикантным кадром. Телеведущая покрасовалась в розовом мини-бикини у бассейна. Она обнажила свою точеную фигуру. Собчак занимается спортом, чтобы держать себя в форме. Она похвасталась результатом своих стараний.

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