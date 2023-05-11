«Первое слово!»: Регина Тодоренко запечатлелась с девятимесячным сыном, который начал говорить

Регина Тодоренко уже много лет занимается карьерой. Она стала известной телеведущей. Примечательно, что после шоу «Орел и решка» она стала востребованной. И даже после рождения второго ребенка артистка не перестает сниматься в новых проектах. На этот раз звезда с детьми путешествует в рамках тревел-шоу.
На этот раз Тодоренко поделилась новым фото с младшим сыном Мирославом. Мальчику только 9 месяцев, но он уже путешествует по миру. На снимке телеведущая радостно позирует с ним на улице. Она уже не прячет лицо наследника. Кроху Регина нарядила в алую курточку. Ребенок улыбался, открыв рот.
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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
«Первое слово! Твое слово с придыханием, так нежно и робко произнесенное маленькими губками и с огромной любовью в глазах. Мы всей семьей прыгали от счастья на кухне, когда услышали твое «па-па».
И вот прошло несколько дней. Мы уехали в Астрахань на съемки тревел-шоу. Уставшая после съемочного дня, я проснулась ночью, чтобы тебя покормить, и услышала это долгожданное «мамммма». Пока не пойму, этим словом ты называешь грудь или меня, но все равно приятно», — написала звезда.