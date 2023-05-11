«Первое слово!»: Регина Тодоренко запечатлелась с девятимесячным сыном, который начал говорить

На этот раз Тодоренко поделилась новым фото с младшим сыном Мирославом. Мальчику только 9 месяцев, но он уже путешествует по миру. На снимке телеведущая радостно позирует с ним на улице. Она уже не прячет лицо наследника. Кроху Регина нарядила в алую курточку. Ребенок улыбался, открыв рот.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».