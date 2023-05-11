Татьяна Тарасова высказалась о здоровье Романа Костомарова: «Пока ему не до нас»

Роман Костомаров все еще приходит в себя после ампутаций и инсультов. Угроза жизни миновала, но спортсмену предстоит длительная реабилитация. Поэтому, несмотря на то что Роман вышел на связь в соцсетях, Татьяна Тарасова считает, что его нужно сейчас оставить в покое.

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«Пока ему не до нас. Еще много чего впереди, так что выкарабкался — это еще не почти, совсем не почти», — поделилась своим мнением тренер.

Тарасова отметила то, что была на связи со спортсменом, пока он находился в тяжелом состоянии. А сейчас не планирует звонить, так как хочет дать ему время на отдых.

Источник: woman.ru