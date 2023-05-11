Севастьянова в платье с голой спиной извалялась в песке: песчинки прилипли к «сладким» прелестям

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Она смогла стать олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Примечательно, что она завершила карьеру после Игр. Теперь она регулярно путешествует и посещает роскошные рестораны. На этот раз звезда провела время на Мальдивах.
В 28 лет Каролина держит себя в форме. На этот раз она устроила соблазнительную фотосессию на пляже. Гимнастка в платье с голой спиной грациозно изгибалась, демонстрируя свои формы без белья. Она показала спинку, к которой прилипли песчинки. Севастьянова с растрепанными волосами позировала на пляже.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. «Что за красотка», «Прям нимфа», «Выглядит сногсшибательно», «Фигурка богини», «Просто слов нет», «Как вам идет», «Ох, какая спинка», «Ну песочек точно везде», — стали писать в Сети.