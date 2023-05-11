Севастьянова в платье с голой спиной извалялась в песке: песчинки прилипли к «сладким» прелестям

В 28 лет Каролина держит себя в форме. На этот раз она устроила соблазнительную фотосессию на пляже. Гимнастка в платье с голой спиной грациозно изгибалась, демонстрируя свои формы без белья. Она показала спинку, к которой прилипли песчинки. Севастьянова с растрепанными волосами позировала на пляже.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».