Почти попала в яблочко: принцесса Шарлотта оказалась талантливее братьев

Принцесса Шарлотта растет очень активной девочкой. Она охотно принимает участие во всех мероприятиях и отлично играет в футбол.

А не так давно Шарлотта показала неплохие результаты в стрельбе из лука. Свои умения принцесса продемонстрировала на импровизированном соревновании, которое состоялось после волонтерской акции по ремонту дома скаутов.

Шарлотта выпустила стрелу и, в отличие от своих братьев, попала близко к центру мишени. Хотя никогда ранее не занималась этим видом спорта.

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Источник: издание Daily Mail