Костенко увеличила бюст вопреки желаниям Тарасова: «Муж всегда говорил — нравится маленькая грудь»

Подписчики модели недоумевают, ведь до этого момента Костенко неоднократно заявляла о том, что ее полностью устраивает собственная фигура. Некоторые даже предположили, что на такие перемены звезду подтолкнул ее супруг Дмитрий Тарасов. Однако Анастасия отрицает давление со стороны Дмитрия.

«Муж всегда говорил, что ему нравится маленькая грудь», — говорит жена футболиста.

Модель сообщила в своем блоге, что сама приняла решение увеличить объем бюста. Так как после троих детей ее маленькая грудь стала совсем незаметной.

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