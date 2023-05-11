Заблокированы счета певицы Алсу

В четверг, 11 мая, стало известно, что в отношении певицы Алсу налоговая служба начала проверку. Внимание ведомства привлекла фильм артистки «Эксклюзив Арт», которая второй год подряд показывает нулевую прибыль.

Впереди у артистки несколько выступлений в Кремлевском дворце. А компания, через которую должны идти все денежные операции с 2020 года отчитывается только о нулевом балансе.

Из-за этого счета, которые были открыты в банке, заблокировали, а певицу попросили разъяснить ситуацию.

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