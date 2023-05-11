Отец Елены Блиновской охотно повесил всю вину на собственного зятя — подробности

Елена Блиновская сейчас находится под следствием. Блогера обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения суд назначил женщине домашний арест. Поэтому сама Елена пока не может ходить по передачам. Зато это могут делать ее родственники.

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Например, отец Блиновской Олег Останин посчитал необходимым объяснить ситуацию с задержанием его дочери на канале «Россия 1». Мужчина появился в эфире программы «МАЛАХОВ». И рассказал о том, что за всем проблемами дочери стоит ее муж. По словам Останина, именно супруг Блиновской придумал схему с дроблением бизнеса и убедил Елену скрыть часть дохода.

«Всю эту систему придумал он, я топлю против него», — оправдал свою дочь мужчина.

Источник: программа «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1»