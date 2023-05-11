Железняк объяснила, почему стала получать больше ролей в «Ленкоме» после ухода Захарова

Актриса Олеся Железняк служит в «Ленкоме» целых 23 года. Однако карьера артистки в этом театре пошла в гору только после ухода главного режиссера Марка Захарова, который скончался в конце 2019 года.

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Олеся с теплотой отзывается о бывшем руководителе и говорит о том, что ей всегда было комфортно в «Ленкоме». Но тем не менее отмечает тот факт, что до недавнего времени весь репертуар строился под одну конкретную актрису — дочь Марка Анатольевича.

О подобном распределении ролей артистку предупредили еще в самом начале. Ее коллега Татьяна Кравченко сразу сказала, что в «Ленкоме» ведущей актрисой является Александра Марковна, поэтому рассчитывать на особое продвижение не стоит.

Источник: YouTube-шоу «Сама Меньшова»