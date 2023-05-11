Кто на самом деле живет сейчас в замке Пугачевой и Галкина* в Подмосковье

Алла Пугачева и ее признанный в России иноагентом муж Максим Галкин* сбежали из России в начале прошлого года. Поговаривали, что звезды выставили на продажу свой замок в Подмосковье, и якобы его даже купили за один миллиард рублей. Но информация не подтвердилась.

Сейчас в огромном особняке живет только персонал Примадонны. Речь идет о водителе певицы Игоре Польшикове, который работает у нее более 30 лет. Плюс горничные, которые следят за порядком в доме. И, конечно, охрана. Все.

Максим Галкин* вряд ли сможет вернуться в Россию и жить как раньше после всего, что он наговорил. А сказал юморист много лишнего про своих соотечественников в сложный для страны период. Люди уже не простят.

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