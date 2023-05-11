Стало известно, сколько лет Карл III пробудет королем: не так уж много

Новоиспеченный король Великобритании, похоже, слишком поздно дождался заветного трона: в свои 74 он выглядит уставшим и измученным, так что вряд ли захочет долго править страной. Об этом пишут британские издания.

«Поскольку Уильям безупречно выполнял свои обязанности, а его жена выглядела как будущая королева, я не могла не задаться вопросом, сколько времени пройдет до следующей коронации», — такие слова британской журналистки Дженни Мюррей заставили задуматься подданных Карла III.

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По ее убеждению, раздраженный и уставший Карл на в том возрасте, чтобы долго оставаться на троне, да и состояние его здоровья требует больше времени для отдыха.