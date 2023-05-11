Раскрыта личность таинственной невесты в московском метро

В первые дни мая жители Москвы наблюдали странную картину: девушку в наряде невесты одиноко гуляющую в разных районах города. Ее замечали в метро, в автобусах и просто на улицах. Незнакомка вызвала ажиотаж, много слухов и версий о том, что же с ней приключилось.

Прохожие исподтишка фотографировали красотку и выкладывали снимки в Интернет со своими предположениями. Одни шутили про замаскированного агента 007, другие посчитали, что одинокая девушка ищет себе мужчину и всем видом показывает, что готова к серьезным отношениям. Но самая популярная версия — что сильная и независимая женщина сбежала со своей свадьбы, деньги от жениха ей не нужны, сама спокойно и на метро до дома доберется.

А спустя неделю в социальных сетях певицы Anse появились фото и видео в том самом белом наряде. Сразу стало понятно, что артистка и есть таинственная незнакомка. Но что она хотела сказать своим перфомансом — непонятно. Возможно, поклонников ждет новый трек, а может, певица выходит замуж. Ведь полгода назад в Интернете прошла новость о том, что Anse искала мужчину из своего сна, развешивая по всей Москве объявление с фотороботом, который нарисовала сама. После этого артистка получила большое количество сообщений от мужчин, которые считали, что она ждет именно их.