«Возможно, они люди разных взглядов»: Стрелец – про Пугачеву на похоронах Юдашкина

В Москве на прошлой неделе простились с Валентином Юдашкиным, скоропостижно скончавшимся после продолжительной борьбы с раком. На похороны даже прилетела Алла Пугачева, которая с прошлого года живет в другой стране. Это был первый ее приезд на родину, и он без преувеличения стал главным светским событием последнего времени.

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О приезде Пугачевой высказались многие. Не промолчала и журналистка Надежда Стрелец. Она в своем микроблоге в Telegram порассуждала о дружбе Примадонны и покойного кутюрье.