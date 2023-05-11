Увеличившая грудь Костенко – про интимные предпочтения Тарасова: «Не очень любил большие объемы»

Модель и блогерша Анастасия Костенко исполнила свою давнюю мечту – сделала маммопластику. Ради нового объема красотка улетела в Дубай, оставив мужа и троих детей в Москве.

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Костенко ведет чуть ли не в прямом эфире репортажи из клиники. Как пошла на операцию, как вышла из наркоза, когда врач оценил результаты – люди теперь в курсе дел Костенко, а также узнали об интимных предпочтениях ее мужа, экс-футболиста Дмитрия Тарасова. Оказалось, что мужчина был равнодушен к большим объемам, вопреки слухам. Но жену с новой грудью принял с восторгом.