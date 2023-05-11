Рудова распахнула рубашку, блеснув интимным местом: соблазнительные виды в черном белье

Наталья Рудова на майские праздники улетела в отпуск, как это сделали многие другие артисты. Актриса проводит время вместе с подругой, и скучать им не приходится. И днем, и ночью звезды находят развлечения на свой взыскательный вкус.

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Даже не выходя из номера, Рудова способна взбудоражить половину своих подписчиков. Ей хватает одного селфи, чтобы лишить их сна. На этот раз красотка вышла в онлайн вс самого утра, и в одной рубашке, которую даже не стала застегивать. Все увидели ее нижнее белье и ахнули – такую смелость фолловеры в актрисе ценят давно.