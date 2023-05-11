Новости шоу-бизнеса: Орбакайте обратилась к пропавшему сыну, Костенко увеличила грудь, отец Блиновской хочет отсидеть за нее

Отец Блиновской вступился за дочь

Отец Елены Блиновской, которой светит статья за уклонение от налогов, пришел на программу «Малахов» на канале «Россия 1» пожаловался, что арестованы все счета, включая его пенсионный. Мужчина уверяет, что блогерша в плохом состоянии, и готов сидеть в тюрьме вместо нее.

Орбакайте обратилась к пропавшему сыну

Кристина Орбакайте впервые с момента пропажи обратилась к своему сыну Дени Байсарову. Певица поздравила его с днем рождения, но местонахождение потеряшки не рассекретила – надо полагать, мать знает, куда исчез отпрыск.

Костенко увеличила грудь

Анастасия Костенко решилась увеличить грудь. Она трижды стала матерью, прежде чем пойти на такое, хотя давно мечтала о большом размере. За бюстом она улетела в Дубай.