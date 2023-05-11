«Стеб перешел в травлю»: Бородина заступилась за Высоцкую

Телеведущая Ксения Бородина вступилась за коллегу Юлию Высоцкую, которую последние дни активно троллят в соцсетях. Причиной стали ее оригинальные рецепты, которыми она делилась на заре карьеры в кулинарном шоу, и теперь ежедневно в Интернете появляются сотни пародий и мемов.

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Бородина поначалу смеялась вместе со всеми, но теперь призывает народ остановиться. Ей кажется, что шутки зашли слишком далеко.

«А у вас не складывается впечатление, что стеб над Высоцкой перешел в травлю? Ну первые три-четыре видео посмеялись, я сама лично тоже принимала в этом участие, но, может, пора остановиться? Надо же умудриться пойти в аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! У человека не самая легкая судьба. Я считаю, пора остановиться с этим буллингом», - заявила Бородина в соцсетях.

Сама Высоцкая никак не комментирует вторую волну своей популярности, ставшую довольно спорной. Актриса предпочитает отмалчиваться, впрочем, как и всегда, если речь заходит о ней и ее жизни.