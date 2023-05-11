Валя Карнавал облекла ядреные бедра в стринги с завышенной талией: встала к людям задом, к морю передом

Певица, блогерша Валя Карнавал продолжает наслаждаться майским отпуском в Таиланде. Артистка улетела туда без своего жениха, люди подозревают, что между ними все кончено – все фото с Сашей Стоуном она удалила, отписалась от него в соцсетях.

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В Таиланде Валя немного простудилась, но несмотря на это ежедневно выходит на связь с подписчиками. Новые фото заставили поклонников ахнуть от восторга. На одном из снимков Валя повернулась к людям задом, облаченная в нюдовое бикини. Стринги с завышенной талией она натянула повыше, красиво подчеркнув ядреные бедра.