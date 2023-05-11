Анастасия Костенко показала новый бюст после увеличения: размер выбирала не сама (фото)

Костенко показала, как теперь выглядит ее бюст, и призналась, что два года стояла в очереди на маммопластику, еще когда была беременна третьим ребенком. И это точно не ради мужа, а для себя. Результат ошеломил обоих, они рады одинаково новым формам. Которые, кстати, Костенко доверила выбрать доктору.

«Я пришла и сказала: «Дмитрий Владимирович, хочу вот такие (и показала 10 разных снимков), правда не знаю какие (все эти тонкости - круглые /анатомы, профиль, размер и т.д.). Короче, хочу красивые, которые очень подойдут мне на Ваш профессиональный взгляд». Проснулась и обомлела. Я знала, что будет огонь, но чтобы настолько», - призналась красотка.

Теперь впереди у Костенко – реабилитация и новая жизнь, о которой, как оказалось, девушка мечтала давно.

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