Найден мертвым актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров

В возрасте 80 лет ушел из жизни актер Анатолий Елизаров. Его нашли мертвым в собственной квартире в Москве спустя несколько дней после смерти. Родственники забеспокоились, когда артист перестал выходить на связь, на звонки не отвечал. Пришлось вызывать службу спасения и взламывать дверь. Предварительно причиной трагедии называют сердечную недостаточность.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как сообщает kp.ru, Елизаров снимался в фильмах «Экипаж», «Айболит-66», «Совсем пропащий» и других. Звание заслуженного артиста он получил в 1995 году.