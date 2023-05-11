«Выкарабкался – это еще не почти»: Татьяна Тарасова сделала горькое заявление про Романа Костомарова

Перенесший несколько ампутаций Роман Костомаров на днях впервые лично обратился к публике. Фигурист продолжает находиться в реанимации и выступил со словами благодарности в адрес всех неравнодушных. Он признался, что ему предстоит много трудностей впереди, но он надеется, что справится.

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Многие друзья, коллеги и поклонники ответили ему в комментариях, оставив множество теплых слов и пожеланий. А вот заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что рано радоваться. Да и лучше бы не лезть к Костомарову лишний раз – по крайней мере, она сама ему не звонит, чтобы не тревожить.

«Пока ему не до нас. Еще много чего впереди, так что выкарабкался — это еще не почти, совсем не почти. Будем жить и надеяться, что у человека будет все хорошо», — с горечью высказалась Тарасова сайту Woman.ru.

Напомним, Костомаров с января в больнице. На фоне пневмонии у него начались осложнения, возник сепсис, приведший к некрозу. В результате операций по спасению жизни он лишился конечностей, и теперь у него впереди – этап протезирования и реабилитации.