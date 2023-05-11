Волочкова в бикини объяла ствол ногами и повисла: звезда на дереве

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает свой отдых на фешенебельном курорте. Мальдивы она уже именует ни много ни мало своей дачей и сильно этим гордится. А людей, которые в Сети пишут гадости про балерину на фоне ее отдыха, она просит проходить мимо.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Новый день принес балерине новые эмоции. Артистка в новеньком красном бикини отправилась на побережье Индийского океана и решила не только позагорать и поплавать, но и устроить фотосессию. Взобравшись на пальму, Волочкова объяла своими длинными ногами ствол и выглянула из-за дерева. Все это происходило на фоне головокружительного пейзажа острова, фото получилось интересным, посчитали многие подписчики.