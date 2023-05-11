Мокренькая Севастьянова на пляже схватилась за трусы: стринги развязались, тесемки скользят по бедрам

Экс-гимнастка, олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова продолжает свой затянувшийся отпуск и теперь она объявилась в Дубае, куда прилетела после Мальдив. Ежедневно ее подписчики в соцсетях наблюдают, как она проводит будни, и восхищаются не только красотой города-курорта, но и самой отпускницей.

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На этот раз Севастьянова вышла провожать закат. У нее новый купальник – коричневый в горошек, с которым она, по-видимому, еще не справляется, и тесемки на трусах развязались, струясь по загорелым бедрам. Каролина схватилась за стринги, фиксируя их на себе, этот момент и запечатлел фотограф.