«У нее же теперь новая родина»: про истинные причины приезда Пугачевой сделано заявление

Приехавшая в Россию в начале мая Алла Пугачева снова привлекла внимание к своей персоне. Артистка не смогла не попрощаться со скоропостижно скончавшимся 2 числа модельером Валентином Юдашкиным и даже заказала частный самолет, за который отстегнула, по некоторым данным, порядка 10 млн рублей. Однако, некоторые неравнодушные люди убеждены, что не только трагедия сподвигла артистку вернуться.

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В эфире телеканала «Соловьев Live» публицист Сергей Мардан высказался об истинных причинах, которые могли бы двигать Пугачевой. Вряд ли она хотела бы в принципе возвратиться в Москву, но здесь у нее остались нерешенные вопросы. Про них журналист и порассуждал.

«Алла Пугачева и не собирается возвращаться, у нее же теперь новая Родина есть. Она же гражданка Израиля, а здесь что? Как говорят совсем бездуховные люди, здесь активы? Для Пугачевой, наверно, это подходящая формула. У нее просто здесь активы. И приехала она - я в этом практически уверен - с активами разобраться», - произнес Мардан в телеэфире.

Ранее высказывался про приезд певицы и сам Владимир Соловьев. Он крайне возмущен появлением артистки и недоумевает, как после всего сказанного ее пустили, а в Госдуме РФ требуют и вовсе запретить ей въезд.